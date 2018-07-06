المونديال في مثل هذا اليوم 7 يوليو.. الريمونتادا الألمانية



تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1974، حقق المنتخب الألماني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عندما استضاف النسخة العاشرة للمونديال بالفوز على المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد، كان المنتخب الهولندي يضم نجوماً لامعة سطع نجمها في تلك النسخة، أبرزهم يوهان كرويف، الا أن الألمان نجحوا في الفوز وتحقيق اللقب الثاني بتاريخهم، تقدم المنتخب الهولندي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء نفذها يوهان نيسكينز في الدقيقة الثانية، وعاد الألمان سريعاً من علامة الجزاء أيضاً بهدف سجله باول برايتنر في الدقيقة 25، وأضاف مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليحقق الألمان اللقب بعد أن أعاد المانشافت سيناريو نهائي 54 عندما تقدم منتخب المجر بهدفين، ورد الألمان بثلاثة أهداف.