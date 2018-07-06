فروم: لن ألطخ القميص الأصفر بـ «المنشطات»

باريس (د ب أ)

قال محترف سباقات الدراجات البريطاني كريس فروم، إنه «لن يلطخ القميص الأصفر أبداً»، وذلك بعد أن حصل على البراءة من تهمة انتهاك قوانين مكافحة المنشطات، قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة 105 من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس».

وكتب فروم في مقال نشر بصحيفة «لوموند» الفرنسية: «كنت صادقاً تماماً عندما قلت، خلال وجودي على المنصة في الشانزليزيه، إنني لن ألطخ القميص الأصفر أبداً».

ويشير فروم إلى القميص الأصفر الذي يرتديه المتوج بلقب تور دو فرانس، وقد أكد الدراج البريطاني الحائز السباق أربع مرات، إنه توج بجميع الألقاب بنزاهة، وأضاف فروم في مقاله: «الفوز بسباق من خلال أكاذيب، يمثل هزيمة بالنسبة لي».

وكان الاتحاد الدولي لسباقات الدراجات قد أعلن الاثنين الماضي، بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، براءة فروم في قضية المنشطات، وبالتالي أصبح متاحاً له المشاركة في سباق تور دو فرانس الذي تنطلق منافساته اليوم، لكن الأمر كان محوراً لجدل واسع.

وكانت تحاليل عينة البول التي سحبت من فروم خلال سباق إسبانيا الدولي «فويلتا» في العام الماضي، قد أظهرت نسباً أعلى من المسموح بها، من عقار يستخدم في علاج الربو.

ووجه توني مارتين، نجم سباقات الدراجات الألماني، انتقادات لطريقة تعامل الاتحاد الدولي مع قضية فروم، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «إنه أمر مخز للرياضة بشكل عام، وأضاف: إنه أمر محير في قضايا كهذه، لماذا لا يفرض إيقاف مؤقت على الرياضي المعني بالاتهامات لتتاح أمامه الفرصة لتقديم الإفادة وتوضيح الأمر؟».

وتابع: أتمنى أن تشكل هذه القضية علامة فارقة في سباقات الدراجات، وأن تؤدي إلى تعديلات في القوانين، ويجب أن يقدم الاتحاد الدولي مبررات للقرارات، أو على الأقل تفسير واضح لعدم الإعلان عن المبرر.