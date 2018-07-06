الوحدة السعودي يضم الصقور

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الوحدة، العائد مجدداً إلى دوري المحترفين السعودي، التعاقد مع فواز الصقور قادماً من نجران، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأصدر الوحدة بياناً عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيه: «استمراراً للدعم اللامحدود من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات انتقال اللاعب فواز الصقور «ظهير أيمن» قادماً من نادي نجران».

وفي سياق متصل، أنهت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع المهاجم الشاب أحمد عبده، كلاعب من مواليد السعودية، بدعم من تركي آل الشيخ.

ويسعى الوحدة لتدعيم صفوف فريقه بشكل مميز، لتحقيق نتائج مميزة مع العودة للمشاركة في دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.