الذهب هدف «زوارق أبوظبي» في ستريسا

ستريسا (الاتحاد)

تدخل الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الاكس كات، اليوم، مرحلة شديدة الحساسية والجدية، مع انطلاق منافسات السباق الرئيس الأول للجولة، والذي يقام بمشاركة 12 زورقاً، منها زورقا أبوظبي، وزورق شرطة دبي. ويقام السباق على بحيرة ماجيوري التي تقع على الحدود الشمالية لإيطاليا مع سويسرا، وكانت آخر نسخة من البطولة قد أقيمت فيها قبل خمس سنوات، حيث استضافت ستريسا في 2013 لأول مرة البطولة العالمية للاكس كات.

ويتصدر البطولة قبل انطلاقها زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي برصيد 70 نقطة، وتأتي مشاركة فريق أبوظبي بزورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري، وراشد الطاير، وزورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

ويأمل فريق أبوظبي أن تكون له عودة قوية للصدارة في هذه الجولة، حيث ينشد الزورقان الوصول إلى المراكز الأولى، وبدء السباق الأول في هذه المرحلة بإصرار على تحقيق النتائج الإيجابية والصعود إلى المنصة، والتتويج بالذهب.

وتنظم البطولة حالياً تحت إدارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والذي يسعى إلى زيادة رقعة المنافسة، وامتداد هذه البطولة وجولاتها إلى العديد من مدن وعواصم العالم.