بني ياس يفاوض الكولومبي أورتيجا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت العديد من وسائل الإعلام الكولومبية أمس، انتقال لاعب خط الوسط مايكل أورتيجا إلى نادي بني ياس، والذي اختاره اللاعب قادماً من نادي ديبورتيفو باستو الكولومبي.

بدوره، أكد الدكتور سالم جريب الحارثي، رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم أن النادي ما زال في طور التفاوض مع اللاعب، نافياً أن يكون الأخير قد وصل أبوظبي، مشيراً إلى أنه في انتظار أن تتضح التفاصيل النهائية للصفقة خلال الساعات القادمة، حيث رشح يوم غد موعداً نهائياً لحسم الصفقة، إما بالتعاقد أو صرف النظر عنها.

ونشأ أورتيجا «27 عاماً» في نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي، حيث خاض العديد من التجارب الاحترافية أبرزها مع ناديي بايرن ليفركوزن وبوخوم الألمانيين موسمي 2011-2012 و2012-2013 قبل أن يعود إلى كولومبيا، وينضم إلى جونيور بارانكييا لمدة ثلاثة مواسم، ثم فيجرنسي البرازيلي لموسمين، فيما قضى الموسمين الماضيين مع ناديي أونسي كالداس وديبورتيفو باستو.

يذكر أن نادي بني ياس دخل في مرحلة المفاوضات النهائية مع عدد من اللاعبين الأجانب، ومن المنتظر أن يكشف عن صفقاته في قريباً.