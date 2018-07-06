«مسار» يتحدى الأقوياء في كروال اكليبس

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل عصر اليوم إلى نجم جودلفين وبطل الديربي الإنجليزي الجواد «مسار» الذي يخوض تجربة قوية ومثيرة عبر سباق كورال اكليبس للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل البالغ إجمالي جوائزه نصف مليون جنيه إسترليني والذي يقام ضمن مهرجان اكليبس بمضمار سانداون بالمملكة المتحدة.

ويعد سباق اكليبس مهماً في سيرة بطل الديربي كونه يمثل منافسة على مسافة أقل قدرها ميل وربع الميل، ويواجه منافسين أكبر سناً لأول مرة، وهو اختبار كان عصياً على الكثير من الفائزين المميزين في الآونة الأخيرة، حيث إن الجواد «موتيفيتور» خسر هذا السباق في 2005، ومثله «اوثرايزد» في 2007، وخسر «ووركفورس» من البطل الأسترالي «سو يو ثينك» في مواجهة ساخنة في نسخة العام 2011.

ويشارك في السباق أيضاً بحظوظ وافرة رفيقه «هوكبيل» بطل نسخة العام 2016، وكانت أخر مشاركة له خلال مهرجان رويال أسكوت عندما حل في المركز الثالث بسباق برينس أوف ويلز ستيكس على مسافة ميل وربع الميل الشهر الماضي.

ومن أبرز المرشحين المهر «ساكسون وورير» بإشراف إيدن اوبرايان وبقيادة دوناشا اوبراين بن المدرب، والجواد فائز بالجينيز الإنجليزي، والثالث في سباق الديربي الأيرلندي، وينافس أيضاً رفيقه «هابلي» بقيادة دبليو لوردان، ومن المنافسين «رورينج ليون» بإشراف جون جوسدن وبقيادة اويسين ميرفي.