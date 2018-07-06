منتخب «طائرة الرجال» يتجمع في دبي

أسامة أحمد (دبي)

يعود منتخب الطائرة للرجال للتجمع غداً بصالة ند الشبا ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في بطولتي كأس التحدي الآسيوي التي تستضيفها سيريلانكا من 15 إلى 22 سبتمبر المقبل والعربية الـ 21 بمصر، من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية 2020 حتى تحقق منتخباتنا المختلفة أهدافها المنشودة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم رئيس لجنة المنتخبات، وعبد العزيز السلمان نائب رئيس اللجنة، بعد أن رفعت اللجنة شعار التحضيرات المبكرة لجميع المنتخبات، وفق النهج المرسوم حتى ترسم منتخباتنا صورة طيبة عن الطائرة الإماراتية في جميع المحافل. وتولي لجنة المنتخبات اهتماما كبيرا بالمنتخبات المختلفة، والتي وضعت خريطة طريق لتطويرها، وبرنامجاً دقيقاً لتنفيذ التحضيرات لخوض المشاركات المختلفة بصورة مثالية يكون لها المردود الإيجابي على اللعبة بصورة عامة، وخصوصا أن الأندية الشريك الأصيل مع اللجنة حتى تحقق التحضيرات المختلفة الأهداف المنشودة، وفق البرنامج الموضوع من الاتحاد واللجنة والأجهزة الفنية، حيث إن منتخبات المناطق تعتبر بكل المقاييس مكسباً لمنتخبات المراحل السنية المختلفة وسيقطف المنتخب الأول ثمار هذه التجربة قريباً. وكانت بعثة منتخب الشباب قد غادرت أمس إلى بولندا لإقامة معسكر تحضيري يستمر حتى 18 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها مملكة البحرين من 21 إلى إلى 28 يوليو الجاري.

ويترأس البعثة مبارك حارب زويد عضو مجلس الإدارة، وتضم الإداري أحمد سالم البادي، والمدرب شريف محمود سويلم، ومساعديه محمد يوسف الحمادي وأشرف رشاد عبد الله واللاعبين محمد حسين صالح، محمد عبد الله البلوشي، مبارك سلطان المنصوري، محمد عبد الله المهيري، أحمد حسين علي، راشد سعيد عبد الكريم، علي غانم الطاهري، مطر راشد العزيزي، عيد عارف العزيزي، زايد سعيد الأحبابي، يوسف محمد الخزناوي، سعيد راشد الكتبي، راشد عمر مبروك، محمدعباس سليمان.