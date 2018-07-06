منتخبنا في المجموعة الثانية مع الصين والفلبين ولبنان

علي معالي (دبي)

أوقعت قرعة كأس آسيا للشباب لكرة السلة، المقرر إقامتها في تايلاند نهاية الشهر المقبل، منتخبنا ضمن فرق المجموعة الثانية مع منتخبات الصين والفلبين ولبنان،، ويشارك في البطولة 16 منتخباً على مستوى القارة الصفراء.

وتعد المجموعة التي وقع فيها منتخبنا قوية، حيث يأتي المنتخب الصيني صاحب التصنيف الأول، ومعه الفلبين التي تعتبر السلة لعبتها الشعبية الأولى، إضافة إلى لبنان المتميزة في اللعبة.

وتم وضع منتخبات أستراليا وكوريا والصين وإيران على رأس كل مجموعة من المجموعات الأربع وفي التصنيف الثاني منتخبات اليابان والصين تايبيه ونيوزيلندا والفلبين، وفي المستوى الثالث، منتخبات لبنان والهند وكازاخستان والبحرين، وفي المستوى الرابع جاء منتخبنا مع تايلاند وسوريا وإندونيسيا.

وبدأ منتخبنا الاستعداد للبطولة بمعسكر داخلي انطلق الأسبوع الماضي ويستكمله اليوم وغداً حتى السفر إلى القاهرة الاثنين المقبل للمشاركة في البطولة العربية التي تعتبر الإعداد الأخير للبطولة الآسيوية.

ويخضع المنتخب الذي يتولى تدريبه د.منير بن الحبيب المدير الفني والمدرب عبد الحميد إبراهيم، لجرعات تدريبية مكثفة حتى يصل للمستوى المطلوب قبل انطلاق البطولة القارية.