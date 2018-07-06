15 ميدالية حصاد «أصحاب الهمم» في «عالمية أيرلندا»

معتز بكر (أيرلند)

بلغ حصاد منتخبنا لأصحاب الهمم 15 ميدالية، في ختام ميدالية في النسخة الثانية عشرة من الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر للشباب، والتي استضافتها مدينة اثلون الإيرلندية، بمشاركة 140 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة، منها 7 ذهبيات، و7 فضيات، وبرونزية، وذلك بعد فوز عبد الله الغافري بذهبية سباق 400 م وحصل أحمد جاسم على الفضية في نفس السباق، وانتزعت ذكرى الكعبي فضية دفع الجلة في ختام البطولة.

من جانبه، وصف محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية الإنجاز بالرائع، مشيرا إلى أنه ثمرة اهتمام قيادتنا الرشيدة، ونجاح إماراتي كبير تمثل في الحصول على 15 ميدالية، مبيناً أن الأبطال أدخلوا الفرحة لدى الجميع.

وقال: الإنجاز يعزز الإنجازات العالمية السابقة التي حققها أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التخطيط السليم وتعاون الجميع وعمل الجميع بروح الأسرة الواحدة حتى نستمر في مسيرة إنجازاتنا.

وتوج الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد رياضة المعاقين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر أبطال الإمارات في اليوم الختامي، مباركاً الإنجاز الكبير الذي حققه منتخبنا.