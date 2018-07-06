هاميلتون وفيتل الأسرع في التجارب الحرة

سيلفرستون (أ ف ب)

سجل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس»، ومتصدر ترتيب البطولة الحالية الألماني سيباستيان فيتل «فيراري»، أمس، التوقيت الأسرع في جولتي التجارب الحرة الأوليين لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، الذي يقام غداً على حلبة سيلفرستون.

في جولة التجارب الأولى، سجل هاميلتون التوقيت الأسرع وقدره 1:27.487 دقيقة، بمعدل سرعة بلغ 240,392 كلم في الساعة، وتقدم على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي سجل 1:27.854، وجاء فيتل ثالثاً مسجلاً 1:27.998.

وفي جولة التجارب الثانية، كان فيتل الأسرع بتسجيله 1:27.552 دقيقة، بمعدل سرعة بلغ 240,214 كلم في الساعة، متقدماً على هاميلتون 1:27.739 دقيقة، وبوتاس 1:27.909 دقيقة.

وتوقفت الجولة الثانية نحو 10 دقائق، بعد اصطدام الهولندي ماكس فيرشتابن، سائق ريد بول، الفائز بالجولة الماضية في النمسا بالسياج الجانبي، لكنه لم يصب بأذى.

واستعاد فيتل صدارة ترتيب بطولة العالم من هاميلتون بعد سباق النمسا رغم إحرازه المركز الثالث، مستفيداً من انسحاب هاميلتون لأسباب ميكانيكية، وكان السائق البريطاني في الصدارة قبل السباق الأخير، بفارق 14 نقطة أمام الألماني.

يذكر أن هاميلتون يسعى لتحقيق رقم قياسي بالفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للمرة السادسة، والخامسة على التوالي.