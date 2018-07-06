الصحف الإسبانية تودع رونالدو

مدريد (أ ف ب)

ودعت الصحف الإسبانية أمس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أشارت تقارير عدة عن قرب انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

«وداعاً سي آر 7»، عنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الرياضية في صفحتها الأولى، «ريال يوافق على رحيله المفترض، ويوفنتوس يريد إتمام العملية لكي يتمكن من تقديمه».

وحددت صحيفة «آس»، اليوم موعداً لتقديم رونالدو رسمياً في يوفنتوس، لما يحمله هذا اليوم من دلالات لحامل الرقم 7 ابن الـ 33 عاماً، وأشارت إلى رغبة النادي الإيطالي «تقديم اللاعب في ملعبه أمام مشجعيه»، وكتب في صدر صفحتها، «كريستيانو، خروج وشيك».

وسيتم تقديم رونالدو في الملعب الخاص بنادي يوفنتوس الذي شهد وقوف الجماهير الإيطالية مصفقة له، بعد تسجيله هدفاً بكرة مقصية في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 4 أبريل الماضي.

وأضافت الصحيفة: «سي آر 7 أعطى كلمته لاندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس».

وأكدت «ماركا» أن رغبته رونالدو باللعب ليوفنتوس ثابتة، لكنها سلطت الضوء على أن ريال مدريد «لم يحصل بعد على عرض قوي من يوفنتوس».

وتناولت الصحيفة أيضاً تمسك النادي الملكي بشرط بيع اللاعب البالغ مليار يورو، بحسب البند الجزائي، الأمر الذي لا يعطي النادي الإيطالي أو أي نادٍ آخر فرصة التعاقد معه، في وقت يتحدث فيه اللاعب وممثلوه عن وجود بند في عقده يتيح انتقاله مقابل 100 مليون يورو.

وبحسب وسائل إعلام عدة، فإن يوفنتوس عرض على رونالدو عقداً مدته أربعة أعوام، براتب سنوي صاف تصل قيمته إلى 30 مليون يورو، في وقت شكا فيه النجم البرتغالي من راتبه الذي وصفه بالزهيد في ريال مدريد، والبالغ 23,6 مليون سنوياً.