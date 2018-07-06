شهيد ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزة (د ب أ)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، اليوم الجمعة، في قطاع غزة خلال قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاجات مسيرات العودة، بحسب ما أعلن مصدر طبي فلسطيني.

وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "استشهد محمد جمال أبو حليمة (22 عاما) بعد إصابته بشظايا في الصدر خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة العودة السلمية شرق مدينة غزة".

وأكد القدرة في بيان "اصيب 396 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وقنابل الغاز (المسيل للدموع) خلال اعتداءات الاحتلال على المشاركين السلميين خلال مسيرة العودة في الجمعة ال 15"، مبينا أن "57 من بينهم أصيبوا بالرصاص الحي. وقد أصيب 13 طفلا في أحداث اليوم".

وشارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات الجمعة وأشعل عدد منهم إطارات السيارات.

واستخدم الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

ومنذ 30 مارس الماضي، بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وبسقوط شهيد اليوم، يرتقع إلى 137 عدد الشهداء الذين سقطوا في القطاع برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء تلك الاحتجاجات. كما أصيب نحو 15 ألفا آخرين بجروح وبحالات اختناق.