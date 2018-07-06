شمس التنمية تشرق على أبين في «عام زايد»

علي سالم (أبين)

إعادة إعمار اليمن وتحسين حياة الأهالي من أهم أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتستهدف الإمارات في «عام زايد» من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، المحافظات والمدن التي عانت كثيراً سواء قبل أو خلال الحرب الحوثية على اليمنيين، لدعمها بأنشطة ومشاريع تحقق نقلة في حياة الأهالي على الصعيد المادي والاجتماعي والصحي، وقد عاشت محافظة أبين عقوداً من المعاناة منذ استقلالها عن الاحتلال البريطاني وحتى الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، فأهالي المحافظة محرومون من أبسط مظاهر الحداثة والتنمية، فالمحافظة لم تشهد إعماراً حقيقياً، ولا بنية تحتية سليمة قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات أكثر من 513 ألف يمني يعيشون في المحافظة، يحاولون التغلب على صعوبات منذ تحرير أبين من قبضة عناصر تنظيم القاعدة في صيف 2012، وعودة التنظيم الإرهابي مرة أخرى للسيطرة على أجزاء واسعة منها، لتشهد أبين تدميراً لكل البنية التحتية فيها، وتحولت المباني الحكومية إلى ركام، كما شهدت فصلاً آخر من الدمار حتى دحر مليشيات الحوثي منها في أغسطس 2016م.

يقول اللواء أبوبكر حسين، محافظ أبين، إن المحافظة سوف تجتاز مرحلة الدمار والخراب طالما مدت الإمارات أياديها البيضاء إليها بدعم مشاريع البنية التحتية، وأكد أن «عام زايد» سيعيد الابتسامة المفقودة لأبين التي تعرضت للتدمير الممنهج.

بحضور وفد من الهلال الأحمر الإماراتي، دشن محافظ أبين، مشاريع الهيئة في محافظة أبين التي تشمل ترميم وتأهيل مبنى مدرسة (الصديق) الثانوية بعاصمة المحافظة (زنجبار)، التي تعرضت للدمار والتخريب في حرب 2011 مع تنظيم القاعدة الذي سيطر على المحافظة، وحرب 2016 مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

كما وضعت الهيئة ضمن أجندتها إعادة ترميم وتأثيث مدارس في مديريات زنجبار وخنفر وسرار وحطاط والمحفد كأولوية عاجلة، إضافة إلى تجهيز مختبرات متطورة للمدارس الثانوية قيد الترميم والتأثيث، ويشمل الدعم أيضاً إعادة تأهيل مبنى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.