%33.5 نمواً سنوياً بمساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات

يوسف العربي (دبي)

تتصدر الجهات الحكومية والتجزئة والاتصالات قائمة القطاعات الأسرع على صعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بحسب شركة ساس العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل وإدارة البيانات، والتي أشارت إلى نمو مساهمة هذه التقنيات في الدولة بنسبة 33.5% خلال 2018.

وقال شكري دبغي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا لدى الشركة، إنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 1.17 تريليون درهم «320 مليار دولار» في اقتصاد دول الشرق الأوسط بحلول العام 2030.

وتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2030، على أن تبلغ نسبة النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي 33.5% في دولة الإمارات خلال الفترة من 2018 إلى 2030، وذلك استناداً لبحث أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز». ولفت إلى أن حكومة دولة الإمارات أمسكت بزمام المبادرة وسبقت على مستوى المنطقة، في إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، المصممة لتعزيز الأداء الحكومي وخلق بيئة عمل منتجة ومبتكرة موضحاً، أنه من شأن هذا الأمر أن يستتبع الاستثمار في عدد من التقنيات والأدوات المتقدمة التي سيتم تنفيذها في عدد من المجالات بهدف إلى الاستفادة بشكل بنّاء من الموارد البشرية والمالية لتسريع تنفيذ البرامج المستقبلية ومشاريع التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية قامت بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي لضمان تنفيذ هذه التقنيات في مختلف القطاعات والتشجيع على ذلك، وهذه المبادرات ستحسن جودة الحياة وترفع مستويات السعادة لدى المواطنين والمقيمين في الدولة.