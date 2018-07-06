«كهرباء دبي» تبدأ استخدام منصة «بريدكس» للحوسبة السحابية

دبي (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام منصة «بريدكس» لإنترنت الأشياء الصناعية التي طورتها «جنرال إلكتريك»، والتي تتيح الربط بين الآلات والبيانات والأشخاص، وذلك لدعم القدرات الرقمية في الهيئة وتمكينها مع جمع وتحليل البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز سرعة وذكاء وكفاءة العمليات التشغيلية.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من برنامج الابتكار في إدارة أصول قطاع إنتاج الكهرباء والمياه في الهيئة، حيث سيتم فيها دمج الأصول في محطات توليد الطاقة مع تطبيقات منصة «بريدكس» للحوسبة السحابية لتوفير الحلول التحليلية للبيانات الكبيرة.

وتشمل التطبيقات تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المدمج للتنبؤ بدورة حياة الأصول وتلافي الأعطال المستقبلية عن طريق تحديدها بشكل مسبق وتحليل أسبابها الجذرية عبر خدمة المراقبة المستمرة للأصول على مدار الساعة.