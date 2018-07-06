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بلغ %92 خلال الربع الأول من 2018

أعلى معدل إشغال بالأصول السكنية لـ«الدار» منذ 2016
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تاريخ النشر: السبت 07 يوليو 2018

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت شركة الدار العقارية ارتفاعاً في معدل الإشغال بالأصول السكنية ليصل إلى 92% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال معن العولقي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة لـ «الاتحاد» إن استقرار معدل إشغال الوحدات السكنية فوق الـ 90% يؤكد قود أداء «الدار» رغم الظروف الاقتصادية المتغيرة، موضحاً أنه رغم تراجع الإيجارات في بعض مناطق أبوظبي خلال العام الماضي، فإن الشركة حافظت على معدلات إشغال مرتفعة، لاسيما أن أكثر من ثلث عقود الشركة هي عقود طويلة المدى.

وأوضح أن الشركة تنظر بصور عامة لنسب الإشغال الأكثر من 90% باعتبارها معدلات جيدة ومرتفعة، موضحاً أنه رغم انخفاض معدلات إشغال الوحدات الإيجارية بأبوظبي خلال العامين الماضيين، فإن كثيراً من المقيمين بالإمارة يفضلون الانتقال لمشاريع «الدار» والتي تتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية.

وأكد العولقي أن تراجع الإشغال بنسب بسيطة تتراوح بين 1 و2% غالباً ما يرتبط بانتهاء عقود لشركات، ولكن سرعان ما يعود المعدل للارتفاع بعد إعادة تأجير هذه الوحدات.

وأظهرت النتائج المالية للشركة عن تحقيق معدلات إشغال جيدة بمختلف عناصر المحفظة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع معدل الإشغال في الأصول السكنية إلى 92%، مقابل 91% خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، و90% خلال الربعين الأول والثاني من 2017. ... المزيد
     
 

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