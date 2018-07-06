112 ألف مغادر عبر مطار أبوظبي في 3 أيام

رشا طبيلة (أبوظبي)
شهد مطار أبوظبي الدولي، خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي، في الفترة بين 28 الى 30 من يونيو، مغادرة 112 ألف مسافر، بهدف قضاء إجازاتهم الصيفية، حيث بدأ موسم الذروة للمغادرة للإجازة الصيفية، بحسب مطارات أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن يوم الجمعة الذي صادف 29 من يونيو الماضي، شهد أعلى عدد مسافرين مغادرين، بواقع 34.4 ألف مسافر.
|
واتخذت مطارات أبوظبي الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الصيف في مطار أبوظبي الدولي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتسهيلات التي تشمل تأشيرات الدخول لمسافري الترانزيت عند وصولهم إلى الدولة، إلى جانب نشر التحديثات الخاصة بمواعيد رحلات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير النظم المبتكرة لتعزيز إجراءات السفر، فضلاً عن رفع سرعة خدمة الـ«واي فاي» المجانية في المطار، بهدف إثراء تجربة المسافرين عبر مرافقه.
|
وفيما يتعلق بنظام السفر الذكي الذي تم إطلاقه عام 2016، فقد ساهم في التغيير من عملية إنهاء إجراءات السفر وجعلها أكثر سرعة وسهولة في مطار أبوظبي الدولي، حيث يتيح للمسافرين فرصة إنهاء إجراءات السفر والمرور عبر بوابات الجوازات والتدقيق الأمني من خلال خمس خطوات بسيطة فقط، ويعزز النظام من كفاءة تجربة المسافرين، حيث إنه ساهم حتى الآن في تخفيض الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%، ما عزز تجربة المسافرين، وجعلها أكثر كفاءة وراحة.
ويمكن للمسافرين استخدام مرافق تسليم الأمتعة في مركز إتمام إجراءات السفر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أو في مركز المدينة بمنطقة النادي السياحي، أو في مطار العين الدولي، وذلك قبل 24 ساعة من موعد السفر.