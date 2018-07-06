112 ألف مغادر عبر مطار أبوظبي في 3 أيام

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهد مطار أبوظبي الدولي، خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي، في الفترة بين 28 الى 30 من يونيو، مغادرة 112 ألف مسافر، بهدف قضاء إجازاتهم الصيفية، حيث بدأ موسم الذروة للمغادرة للإجازة الصيفية، بحسب مطارات أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن يوم الجمعة الذي صادف 29 من يونيو الماضي، شهد أعلى عدد مسافرين مغادرين، بواقع 34.4 ألف مسافر.

وبينت مطارات أبوظبي أن أكثر الوجهات الخمسة طلباً هي لندن ومانيلا ودلهي ومومباي، إضافة إلى بانكوك، حيث تشكل الحركة إلى تلك الوجهات 20% من إجمالي حركة المسافرين.

واتخذت مطارات أبوظبي الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الصيف في مطار أبوظبي الدولي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتسهيلات التي تشمل تأشيرات الدخول لمسافري الترانزيت عند وصولهم إلى الدولة، إلى جانب نشر التحديثات الخاصة بمواعيد رحلات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير النظم المبتكرة لتعزيز إجراءات السفر، فضلاً عن رفع سرعة خدمة الـ«واي فاي» المجانية في المطار، بهدف إثراء تجربة المسافرين عبر مرافقه.

وأطلقت مطارات أبوظبي منصة جديدة لاستخراج تأشيرات الزيارة لمسافري الترانزيت داخل مطار أبوظبي الدولي عند وصولهم إلى أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، وشركة الاتحاد للطيران، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف منح المسافرين إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول، سواء كانت ترانزيت أو سياحية في غضون 30 دقيقة، وفي الوقت نفسه، أطلقت مطارات أبوظبي أيضاً خدمة «بيزتويت»، وهي خدمة آلية توفر معلومات الطيران على منصات التواصل الاجتماعي لمطار أبوظبي الدولي، لتمكن المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار من الحصول على تحديثات آنية حول مواعيد الرحلات الجوية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«فيسبوك».

وفيما يتعلق بنظام السفر الذكي الذي تم إطلاقه عام 2016، فقد ساهم في التغيير من عملية إنهاء إجراءات السفر وجعلها أكثر سرعة وسهولة في مطار أبوظبي الدولي، حيث يتيح للمسافرين فرصة إنهاء إجراءات السفر والمرور عبر بوابات الجوازات والتدقيق الأمني من خلال خمس خطوات بسيطة فقط، ويعزز النظام من كفاءة تجربة المسافرين، حيث إنه ساهم حتى الآن في تخفيض الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%، ما عزز تجربة المسافرين، وجعلها أكثر كفاءة وراحة.

ويمكن للمسافرين استخدام مرافق تسليم الأمتعة في مركز إتمام إجراءات السفر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أو في مركز المدينة بمنطقة النادي السياحي، أو في مطار العين الدولي، وذلك قبل 24 ساعة من موعد السفر.