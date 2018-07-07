واشنطن تبدأ الحرب بفرض رسوم على واردات صينية

عواصم (وكالات)

دشنت الولايات المتحدة الأميركية، حرباً تجارية بفرضها، أمس، رسوماً جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار أمس، فردت الصين بالمثل، واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة «الحرب التجارية الأوسع نطاقاً»، في الوقت الذي صعد فيه أكبر اقتصادين في العالم خلافهما بشدة.

وقبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة، رفع الرئيس الأميركي سقف التوقعات، محذراً من أن بلاده قد تفرض في نهاية المطاف رسوماً على سلع صينية بقيمة 500 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً إجمالي، واردات الولايات المتحدة من الصين في العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، بعد وقت قصير من انتهاء الموعد النهائي لبدء فرض الرسوم الأميركية الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش: «إنها اضطرت للرد».

ويعني هذا أن واردات تشمل السيارات وفول الصويا، تواجه أيضاً رسوماً جمركية نسبتها 25 بالمئة.