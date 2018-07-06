العجز التجاري الأميركي ينخفض إلى أدنى مستوى في 18 شهراً

واشنطن (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام خلال مايو، مع ارتفاع الصادرات لتسجل مستوى قياسياً بدعم من زيادة شحنات فول الصويا والطائرات التجارية.

وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة، إن العجز التجاري انخفض 6.6 بالمئة إلى 43.1 مليار دولار، وهو الأقل منذ أكتوبر 2016.

وجرى تعديل بيانات أبريل تعديلاً بسيطاً، لتظهر انخفاض العجز إلى 46.1 مليار دولار بدلاً من 46.2 مليار في القراءة السابقة.

وفي مايو، زادت صادرات السلع والخدمات 1.9 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 215.3 مليار دولار.

وتلقت الصادرات دعماً من زيادة قدرها 1.9 مليار دولار في تسليمات الطائرات التجارية. وزادت صادرات فول الصويا ملياري دولار. وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.4 بالمئة في مايو إلى 258.4 مليار دولار.