النفط يتأرجح والدولار يتراجع والذهب يقلص مكاسبه

عواصم (وكالات)

تأرجحت أسعار النفط، أمس، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأميركي.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مع تراجع أسواق الأسهم.

لكن بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 77.33 دولار للبرميل.

وهبط الدولار مع دخول رسوم أميركية على واردات صينية حيز التنفيذ، فيما تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية والأميركية رغم بيانات أميركية قوية.

وقلصت أسعار الذهب خسائرها مع ضغط الرسوم الجمركية، وانخفض 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1256.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى 1252.15 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.