مساعدات إماراتية لأهالي «الشريجة» في لحج

عدن، المكلا (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 500 سلة غذائية على الأسر غير القادرة في قرى عدة بمنطقة الشريجة التابعة لمديرية القبيطة في محافظة لحج اليمنية. وشمل الدعم المقدم من الهيئة ضمن جهودها في «عام زايد»، قرى الحجفة والوجرة والجبوب والأفارع والرهاو والقرى المجاورة التي يعاني أهلها شظف العيش بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الحرب الحوثية الإيرانية المستمرة ضد الشعب اليمني منذ أربع سنوات.

وعبر اليمنيون المستفيدون عن سعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تجاه قراهم التي لم تزرها من قبل أي منظمات إنسانية أو إغاثية أخرى، وأشادوا بجهود الإمارات العربية المتحدة ودعمها الإغاثي السخي الذي ساهم في التخفيف من معاناة الفقراء وذوي الحاجة في هذه القرى اليمنية.

من جهة ثانية، زار وفد من هيئة الهلال الأحمر، يرافقه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، مدينة الشيخ خليفة السكنية بمنطقة فوة بمدينة المكلا، وتفقد الوفد خلال الزيارة المدينة، وهي خاصة بمتضرري الأمطار والسيول التي شهدتها المكلا عام 2008.

وأكد المسؤولون اليمنيون في المحافظة سرعة إنجاز مشروع المياه والصرف الصحي الذي اعتمدت الهيئة تمويله، إلى جانب تقديم دراسة لتأهيل الطريق الرابط بين مدخل منطقة فوة ومدينة خليفة، وشدد محافظ حضرموت على تجهيز المدينة، ليتمكن المتضررون من السكن فيها في أقرب وقت ممكن، وعبر عن شكره للهلال الأحمر لتمويله إنجاز مشروع ربط المياه والصرف الصحي، في إطار الدعم المتواصل من الإمارات العربية المتحدة لليمن في كل المجالات.

ووقع ممثل هيئة الهلال الأحمر في حضرموت محمد عبيد الشامسي، بحضور نائبه سلطان النعيمي، اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مركز بلفقية الثقافي بمديرية المكلا في حضرموت، والتي تتضمن إعادة تأهيل الواجهة الأمامية للمركز. وأثنى اللواء الركن البحسني، خلال حضوره مراسم التوقيع، على الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لمحافظة حضرموت في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية. مؤكدا أن ذلك ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة،ونوه بجهود الهلال الأحمر ودعمه المتواصل حاملاً على عاتقه إعادة تأهيل البنية التحتية عبر مجموعة من المشاريع المتنوعة، ومنها مشروع إعادة تأهيل مركز بلفقيه الثقافي الذي يعد معلماً ومركزاً ثقافياً لمدينة المكلا.

من جانبه، أكد ممثل الهلال الأحمر في حضرموت أن مشاريع الهلال الأحمر ستتواصل لدعم احتياجات المحافظة، ولن يألو جهداً في سبيل دعم مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تدخلاته في المجالات الإنسانية، لافتاً إلى أن عملية التوقيع تأتي في إطار تقديم خدمات أفضل على صعيد مشاريع التنمية والبنية التحتية.