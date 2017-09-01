220 مليون يورو من بريطانيا لمكافحة بوكو حرام

عواصم (وكالات)

قدمت بريطانيا 200 مليون جنيه إسترليني (220 مليون يورو) على مدى 5 سنوات لنيجيريا، لمساعدتها في مكافحة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية. ويأتي هذا الإعلان، في وقت يجري وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، جولة في أفريقيا لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية البريطانية مع القارة. وزار جونسون مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو النيجيرية، حيث التقى أشخاصاً يعملون على مكافحة الجماعة المتشددة. وقال الوزير البريطاني في بيان «في مايدوجوري، التقيت ضحايا أعمال عنف (بوكو حرام)، وخصوصاً الأشخاص، الذين أصيبوا بقنابل أو رصاص». وأضاف «رأيت أيضاً أشخاصاً أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب العنف والفقر». وتستخدم الجماعة الإرهابية عدداً متزايداً من الأطفال، معظمهم من الفتيات، كـ«قنابل بشرية» بهذه المنطقة شمال شرق نيجيريا.

من جانب آخر، قال متحدث عسكري أمس، إن الجنود النيجيريين قتلوا 5 من قادة الحركة الإرهابية. وذكر المتحدث ساني عثمان أن القادة وعدة متمردين آخرين قتلوا خلال عملية برية وجوية مشتركة شمال شرق البلاد، حيث معقل «بوكو حرام». وتأتي هذه العملية بعد يوم من تسليم نحو 70 من مقاتلي الحركة أنفسهم في المنطقة بعد عمليات قصف جوي متكررة وأكمنة.