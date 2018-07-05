صنعاء، عدن (الاتحاد)

كثف طيران التحالف العربي أمس، غاراته على مواقع وأهداف تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في محافظة صعدة شمال اليمن، وذكرت مصادر محلية وعسكرية ميدانية، أن مقاتلات التحالف شنت 24 غارة على مواقع متفرقة للميليشيات ليرتفع عدد الضربات الجوية على المحافظة إلى 41 في غضون 48 ساعة.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف نفذت 7 غارات على مواقع عسكرية وأبراج اتصالات تابعة للميليشيات في مديرية رازح الحدودية غربي صعدة، فيما دمرت 6 غارات أهدافاً تابعة للحوثيين في جبل الشرفة بمديرية حيدان القريبة، مقر زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي. كما استهدفت 11 غارة جوية مواقع وتحركات للميليشيات في جبل بن عريج بمديرية ساقين وسط صعدة.

ونفذ التحالف العربي، أكثر من 17 غارة على مواقع عديدة لميليشيات الحوثي في مديريات باقم، كتاف، وسحار شمال ووسط صعدة. وأوقعت الغارات خلال اليومين الماضيين، خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات التي تتكتم باستمرار على أعداد قتلاها وجرحاها الذين يسقطون في القصف الجوي أو المعارك الميدانية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي أثناء محاولتها التقدم شمال منطقة الشريجة شمال محافظة لحج، جنوب اليمن. وأفاد مصدر عسكري لـ»الاتحاد» أن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في باتجاه مدينة الراهدة وسط إسناد جوي من مقاتلات التحالف التي استهدفت أطقم عسكرية تابعة للميليشيات، موضحاً أن قتلى وجرحى سقطوا جراء الغارات وسط اشتداد المعارك الميدانية بين الطرفين.