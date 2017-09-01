مقتل 17 لاجئاً من الروهينجا غرقاً و27 ألفاً يعبرون لبنجلاديش

داكا (أ ف ب)

عثر خفر السواحل في بنجلاديش أمس، على 17 جثة عائدة إلى مسلمي الروهينجا بينهم عدد كبير من الأطفال بعد أن انقلبت زوارق استقلوها هرباً من أعمال العنف في ميانمار (بورما سابقاً). فيما أكدت الأمم المتحدة أمس، أن أكثر من 27 ألفاً من مسلمي ميانمار فروا إلى بنجلاديش خلال أسبوع هرباً من المعارك المتواصلة منذ أسبوع بين الجيش البورمي ومتمردين مسلحين من أقلية الروهينجا المسلمة. ويحاول عدد من الروهينجا الهرب على متن قوارب صيد عبر نهر ناف الذي يشكل حدوداً طبيعية بين بورما وجنوب شرق بنجلاديش، ويتميز بتيارات متقلبة جداً خصوصاً في هذه الفترة من العام التي تشهد رياحاً وأمطاراً موسمية في جنوب آسيا.

وعثر أمس الأول على جثث عائدة لامرأتين وطفلين بعد غرق مركبهم. وأفاد مسؤولون بنجال أن المأساة تكررت أمس مع قاربين اثنين، حيث انتشلت سلطات حرس الحدود 17 جثة ظهرت ممددة على الأرض ومغطاة بشراشف في الصور التي التقطت في مكان الحادث.