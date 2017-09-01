تدريبات أميركية بالقاذفات النووية قبالة كوريا الشمالية

عواصم (وكالات)

كشفت كوريا الجنوبية أمس، أن قاذفتين نوويتين طراز «بي 1-بي» ومجموعة من مطاردات شبح «إف-35 بي» إضافة إلى مقاتلات كورية جنوبية، نفذت عمليات مشتركة في ختام مناورات عسكرية بين أميركا والشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، جرت في إقليم جانجوون على الحدود مع كوريا الشمالية، وذلك بعد يومين من إطلاق بيونج يانج صاروخاً باليستياً عبر الأجواء اليابانية. جاء ذلك غداة إجراء تجربة أميركية على اعتراض صاروخ باليستي ناجحة، من على متن المدمرة البحرية «جون بول جونز» قبالة سواحل هاواي، استخدم فيها صواريخ «ستاندارد ميسيل-6» الموجهة. من جهتها، حذرت كوريا الشمالية أمس، طوكيو بأنها تخاطر «بتدمير نفسها بشكل وشيك» بسبب اصطفافها إلى جانب واشنطن، معتبرة التعاون العسكري بين الحلفاء أصبح يشكل «تهديداً خطيراً» لشبه الجزيرة الكورية. وسارعت طوكيو على لسان يوشيهيدي سوجا وزير شؤون الحكومة، أمس للدعوة إلى فرض «حظر نفطي» على بيونج يانج بسبب تجاربها الصاروخية، مشددة على ضرورة اللجوء إلى أسلوب أكثر فاعلية لزيادة الضغط على الدولة المعزولة.

وجاءت التدريبات التي شملت القاذفتين الأميركيتين الأسرع من الصوت طراز بي-1بي و4 طائرات شبح إف-35بي إضافة إلى مقاتلات كورية جنوبية في ختام مناورات عسكرية سنوية مشتركة بين واشنطن وسيؤول، تركزت بالأساس على المحاكاة بالكمبيوتر. وتعترض كوريا الشمالية بشدة على المناورات التي تعتبرها تحضيراً لغزو، وردت بسلسلة من التهديدات وإطلاق صواريخ في الأسابيع القليلة الماضية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، إن الحوار ليس هو الحل للمواجهة المحتدمة مع كوريا الشمالية بشأن تطويرها صواريخ نووية.

وجاء في بيان لسلاح الجو الكوري الجنوبي «إن سلاحي الجو الكوري الجنوبي والأميركي اجريا تمريناً لمنع دخول المجال الجوي بهدف مواجهة حازمة للإطلاق المتكرر لصواريخ بالستية. وجرى التمرين في مقاطعة جانجوون جنوب المنطقة المنزوعة السلاح الحدودية. وأوضح متحدث باسم سلاح الجو الكوري الجنوبي أن هذا التمرين لا علاقة له بالمناورات العسكرية السنوية مع الأميركيين التي انتهت أمس. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الحكومية «يونهاب» عن القوات الجوية القول، إن الطائرات الأميركية قامت بالتدريب على ضربات دقيقة جو-أرض، مع طائرات مقاتلة من جنوبية نوع «إف15- كيه»، وطائرات من اليابان وجزيرة غوام. ونقلت الوكالة عن الليفتنانت جنرال وون ان تشول، قائد عمليات القوات الجوية الكورية الجنوبية، القول «أياً كان التوقيت أو الطريقة أو المكان الذي سيقوم منه العدو بالاستفزاز، فإننا سننتقم تماماً، لجعله يشعر بإحساس لا يمكن التغلب عليه من الخوف والندم الشديدين».

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن اليابان وبريطانيا يأملان في تسريع وتيرة العقوبات على كوريا الشمالية، بعد إطلاق صواريخ حلقت فوق الأراضي اليابانية. وقالت ماي خلال زيارة إلى طوكيو «رداً على هذه الخطوة غير الشرعية، اتفقت مع نظيري الياباني شينزو آبي على العمل سوياً ومع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي لزيادة الضغوط على بيونج يانج، خصوصاً من خلال تسريع وتيرة العقوبات». ونددت بكين أمس بما وصفته «الدور المدمر لبعض الدول» قائلة على لسان المتحدثة باسم الخارجية هوا شونينغ «في وقت تعمل بكين وآخرون من أجل مباحثات سلمية، يعرقلون عملنا ويجعلوننا نتعثر ويضعون العصي في العجلة ويطعنوننا» في الظهر، في وقت ترغب فيه واشنطن وطوكيو ولندن على ما يبدو في استهداف مشتريات بيونج يانج من النفط. وبدوره، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال محادثة هاتفية، على «ضرورة الامتناع عن أي إجراء عسكري تكون تداعياته غير معروفة» معتبراً «أي تشديد للعقوبات ضد بيونج يانج بأنه «خطير ويأتي بنتائج عكسية».