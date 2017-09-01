العثور على جندي إسرائيلي مفقود ميتاً في الجولان المحتل



تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 القدس المحتلة (وكالات) أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من العثور على جثة جندي اختفى أمس الأول في الجولان المحتل، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول وفاة العسكري، مضيفاً أنه تم إبلاغ عائلته بما حصل. وجاء ذلك بعد حملة تمشيط واسعة، شنها جيش الاحتلال والشرطة في المنطقة بحثاً عن الجندي الذي لم يتم الكشف عن اسمه. وفي وقت سابق أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يكثف جهوده في البحث عن الجندي الذي فقدت آثاره في الجولان المحتلة منذ يومين. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية الناطقة بالإنجليزية إن الجندي غادر وحدته بشكل اعتيادي بعد انتهاء عمله منذ يومين، إلا أنه لم يصل إلى بيته منذ أمس الأول، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن مصيره. وتركز قوات الجيش والشرطة عمليات البحث في منطقة كاتزرين، حيث شوهد الجندي آخر مرة. وطلبت الأسرة من وسائل الإعلام عدم نشر أي تفاصيل بشأن الحادث من أجل حماية خصوصياتهم.