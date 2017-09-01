ضغوط على «فصائل البادية» للتراجع إلى الأراضي الأردنية

عواصم (وكالات)

أعلن فصيلا «جيش أسود الشرقية» و«قوات الشهيد أحمد العبدو» السوريان المعارضان، في بيان مشترك أمس تعرضهما لضغوط خارجية كبيرة لكي يتوقفا عن مواجهة الجيش النظامي في البادية وينسحبا إلى الأراضي الأردنية. وطالب الفصيلان المعارضة السورية في الغوطة ودرعا والقنيطرة وكل فصيل «حر وشريف» بأن يهبوا لتخفيف الضغط عن فصائل البادية والقلمون في هذه «المرحلة الحرجة». وأوضح «جيش أسود الشرقية» في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن البيان صدر رداً على طلب غرفة مراقبة اتفاق «وقف التصعيد» بمناطق جنوب وغرب سوريا، بعمان الذي يضغط على فصائل المعارضة من أجل حملها على ترك جبهات القتال والانسحاب من البادية السورية إلى داخل الأراضي الأردنية. أكد الفصيل المسلح رفضه القاطع لهذا الطلب، قائلاً «نستشهد جميعاً ولا نستسلم وسيری منا العدو ضرب النار من أقصى شمال سوريا إلى أدنى الجنوب».

وكان الجيش السوري النظامي قد فرض سيطرته على أجزاء واسعة من الحدود السورية الأردنية ومناطق شاسعة من البادية السورية. وفي ريف السويداء، سيطر الجيش على كامل حدود المحافظة مع الأردن، بينما اتهمت بعض فصائل المعارضة جماعة «جيش العشائر» بترك نقاطه الحدودية للقوات الحكومية والانسحاب إلى داخل الأراضي الأردنية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن جماعة «شباب السنة» في سوريا «تملك سلاحاً كيماوياً» وتنوي استخدامه بمحافظة درعا واتهام القوات الحكومية لاحقاً بمهاجمة المدنيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو أمس، إن «شباب السنة» تملك عدة صواريخ تحمل رؤوساً مزودة بمواد سامة، مضيفة أن مسلحين «يخططون، بحسب معطياتنا، استخدام هذا السلاح في البلدات المحيطة بدرعا».

وبحسب قولها، فإن من المرجح أن يشن مسلحون هجمات باستخدام أسلحة كيماوية في نوى وإنخل وطفس وغيرها من المناطق، مشيرة إلى أن مستودعاً للصواريخ المذكورة يوجد في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا.