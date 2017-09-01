لبنان يعتقل إرهابياً مسؤولاً عن التفخيخ والخطف والابتزاز

بيروت (وكالات)

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، وهي حكومية، أمس، أن السلطات الأمنية اعتقلت قيادياً خطيراً في «داعش» واستجوبته وأحالت قضيته للمحكمة المختصة. واعتقلت قوات الأمن الرجل في عرسال شمال شرق البلاد قرب جيب كان خاضعاً للتنظيم الإرهابي، قبل تمكن الجيش اللبناني من طرده منه في هجوم الأسبوع المنصرم. وقالت الوكالة «بالتحقيق معه اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في وادي الحصن... وتشكيله خلية إرهابية عملت على إطلاق عدة صواريخ باتجاه العديد من البلدات البقاعية وتجهيزه عدداً من السيارات المفخخة انفجر بعضها في الداخل اللبناني». وأضافت «كما أقدم على تجنيد أشخاص وتهريبهم لمصلحة التنظيم الإرهابي المذكور وتأمين وصول الدعم المالي له بالإضافة إلى خطف لبنانيين وسوريين مقابل الحصول على فدية مالية وشراء أسلحة وذخائر حربية».

بالتوازي، أعلن قيادي في التحالف العسكري بين المليشيات والنظام السوري، أن قافلة مقاتلي «داعش» التي تعطلت بسبب ضربات جوية للتحالف الدولي أمس الأول، توجت من السخنة الخاضعة لسيطرة الجيش النظامي، إلى منطقة دير الزور التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد. لكن اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند قائد قوات التحالف الدولي المناهض «لداعش» أعلن مساء أمس، أن القافلة عادت أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية بعد أن أوقفت ضربات جوية مسيرتها. وذكر أن قوات من التحالف لم تهاجم القافلة لكنها ضربت كل مقاتل أو مركبة تابعة «لداعش» حاولت الاقتراب من تلك القافلة.

ورتب «حزب الله» اللبناني والجيش الحكومي عملية الإجلاء في إطار اتفاق لوقف النار مع «داعش» على الحدود السورية اللبنانية، لكن قوات التحالف منعت القافلة من التوجه إلى منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد بقصف الطريق الذي كانت ستسلكه وقصف مركبات كانت تقل مقاتلين كانوا في طريقهم صوب المنطقة. وقال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف إن التحالف قد يضرب الإرهابيين مرة أخرى. وذكر عبر الهاتف أمس «سنواصل رصد القوافل لحظة بلحظة...والاستفادة من معرفة آماكن مقاتلي (داعش) في مناطق مفتوحة بعيداً عن المدنيين وقصفهم».

وذكر القيادي في التحالف الموالي لنظام الأسد أمس، أن الطريق الذي ستسلكه القافلة إلى منطقة البوكمال في دير الزور، تغير من حميمة في الجنوب الشرقي إلى السخنة شمالاً وأنه جار تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق. وقال إن التبادل بدأ في الصحراء وتم بموجبه تسليم جثث إيراني ومقاتلين اثنين آخرين مقابل 25 مصاباً من «داعش». وفي طهران، أكد «الحرس الثوري» على موقعه الإلكتروني أن القتيل الإيراني هو محسن حجاجي. كما تم تسليم أسير من «حزب الله» لدى «داعش» بواسطة مسؤول من الهلال الأحمر السوري.