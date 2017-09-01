قلق أممي بالغ على المدنيين في الرقة التحالف «يصطاد» «دواعش» بعملية إنزال



تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 عواصم (وكالات) نفذت قوات التحالف الدولي أمس الأول، عملية إنزال جوي في الريف الغربي لمحافظة دير الزور، فيما تحدثت تقارير عن تمكنها من سحب عناصر من «داعش» في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن «العملية تمت قرابة الساعة الخامسة عصراً، ونفذتها 3 مروحيات في منطقة السوح جنوب غرب بلدة المسرب ب 10 كم، بالقرب من الطريق الدولية. وأضافت المصادر أن «العملية أسفرت عن سحب عناصر من التنظيم الإرهابي في المنطقة». وكان التحالف قد نفذ منذ بضعة أيام، عملية إنزال جنوب منجم الملح بريف دير الزور الغربي، تمكن خلالها من اصطياد وسحب عنصرين من «داعش» مع عائلاتهم من جنسيات أوروبية. وفي سياق متصل بالحرب على «داعش»، اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمس التحالف الدولي والقوات التي تقاتل مسلحي التنظيم الإرهابي في مدينة الرقة، بأنها «أخفقت في تفادي سقوط قتلى من المدنيين، ونسيت أن الهدف من هذه العملية هو مساعدة السوريين». وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن ما لا يقل عن 151 مدنياً قد قتلوا خلال أغسطس المنصرم، بغارات جوية في الرقة. ونفذ التحالف الدولي وسلاح الجو الروسي ضربات منفصلة ضد «داعش»، بلغت أكثر من ألفي غارة جوية في الرقة وحولها خلال أغسطس المنصرم. وقال زيد «إنني حقاً قلق لأن المدنيين..الذين ينبغي حمايتهم في جميع الأوقات..يدفعون ثمناً غير مقبول ولأن القوات المشاركة في قتال (داعش) قد نسيت الهدف النهائي لهذه المعركة».