لندن تطالب موسكو بتقديم توضيحات بعد تسمم جديد بغاز نوفيتشوك

سالزبري، المملكة المتحدة (أ ف ب)
طالبت لندن أمس، موسكو بتقديم توضيحات بعد تسمم زوجين بريطانيين تعرضا لغاز الأعصاب نفسه الذي استُخدم قبل أربعة أشهر في تسميم عميل روسي سابق مع ابنته، ما أثار مخاوف السكان.
وصرح وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد أمام البرلمان بعد جلسة طارئة للحكومة «حان الوقت لتوضح روسيا ما الذي حصل بالضبط»، وأضاف «من غير المقبول بتاتاً أن يُستهدف مواطنونا عمدا أو عرضا أو أن يتم إلقاء مادة سامة في شوارعنا وحدائقنا ومدننا».
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ونوفيتشوك غاز أعصاب له استخدامات عسكرية، طوره الاتحاد السوفييتي.
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وأعرب الكرملين عن «قلقه الشديد إزاء الاستخدام المتكرر لهذه المواد في أوروبا»، وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «ندعو قوات الأمن البريطانية إلى عدم التورط في ألاعيب سياسية قذرة بدأتها بعض الجهات في لندن»، وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية نيل باسو «سيكون على العلماء تحديد ما إذا كانت (المادة) تأتي من الدفعة نفسها»، وأضاف «لا يوجد دليل على أن الرجل والمرأة كانا مستهدفين».
وأشار مصدر حكومي إلى أن «إحدى الفرضيات المزمعة تقول، إن أحدهما التقط العبوة التي استُخدمت لتخزين غاز الأعصاب المستخدم ضدّ سكريبال وابنته.