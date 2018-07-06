واشنطن مستعدة لضمان تدفق النفط والتجارة عبر مضيق هرمز

واشنطن، عواصم (وكالات)

قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أمس إن البحرية الأميركية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة، وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز. وهددت إيران في الأيام القليلة الماضية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي مهم لإمدادات النفط العالمية، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني أمس الأول إن إيران ستوقف أي صادرات للخام من دول الخليج ردا على الموقف العدائي الأميركي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربن في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني «الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن مستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي».

ويفتقر الحرس الثوري الإيراني لقوات بحرية قوية ويركز بدلا من ذلك على قدرات قتالية غير متماثلة، فهو يملك العديد من الزوارق السريعة ومنصات محمولة لإطلاق صواريخ مضادة للسفن ويمكنه زرع ألغام بحرية.

وقال قائد عسكري أميركي كبير في عام 2012 إن الحرس الثوري لديه القدرة على إغلاق مضيق هرمز «لفترة من الزمن» لكن الولايات المتحدة في هذه الحالة ستتخذ إجراءات لإعادة فتحه.