ليبيا: قتيلان من قوات حفتر بسيارة مفخخة

طرابلس (وكالات)

قتل عنصران من قوات قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أمس إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش بمنطقة النوفلية التي تقع على بعد 80 كيلومتراً من راس لانوف الواقعة ضمن «الهلال النفطي» وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط. ولم يحدد شاهد عيان في أي تاريخ وقوع الهجوم. فيما لم يرد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي على طلب لتأكيد وقوع الحادث.

من جهة ثانية، احتجزت السلطات الليبية سفينتين أجنبيتين قبالة الساحل الغربي، واعتقلت أفراد طواقمها واقتادتهم إلى طرابلس استعداداً للاستماع إلى أقوالهم. وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم إن جهاز حرس السواحل تمكن من القبض على «ناقلة نفط تقوم بتهريب الوقود الليبي تدعى ريكس وترفع علم تنزانيا، مسجلة بزنجبار»، مشيراً إلى أنه تم ضبطها محملة بـ(1.160.000) مليون ومائة وستين ألف لتر من وقود الديزل الليبي». أما السفينة الثانية التي تم القبض عليها فهي جرافة مالطية تقوم بأعمال الصيد غير القانوني في منطقة الصيد الليبية، وبدون ترخيص.