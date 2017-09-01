تسوية أزمة مقتل 10 مدنيين في عملية أميركية صومالية



تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 مقديشو (رويترز) قال مسؤولون في الحكومة الصومالية أمس إن 10 رجال وفتيان قتلوا في عملية أميركية صومالية، كانوا من المدنيين، وإنه سيتم دفع الدية لعائلاتهم. وأوضح المشرع محمد أحمد أبتيدون خلال جنازة جماعية للضحايا الذين سقطوا في عملية بقرية بريري يوم الجمعة الماضي إن العشرة قتلوا بطريق الخطأ. وشكلت الحكومة الصومالية لجنة تحقيق رفيعة المستوى في الحادث. وقال الزعيم القبلي إبراهيم حسن علي إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يتضمن ثلاث نقاط، مراسم دفن وطنية، يشارك فيها مسؤولون حكوميون ويعترفون بالقتل، ودفع تعويض، وأن تحل الحكومة أزمة القبيلة في إقليم شبيلي السفلى حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.