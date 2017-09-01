مفتي مصر يدعو إلى نبذ الكراهية



تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 أحمد شعبان (القاهرة) دعا مفتي جمهورية مصر العربية شوقي علام أمس الأمة الإسلامية إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب. وأكد في كلمته للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من شعائر الحج، وقال «إن يوم العيد يمثل وسطية الدين، ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب خاصة وأنه يأتي مع شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي الحج».