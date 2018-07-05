ناشط لحقوق الإنسان يقتل كل 3 أيام في كولومبيا

بوجوتا (أ ف ب)

يُقتل ناشط في حقوق الإنسان كل ثلاثة أيام في كولومبيا التي توشك، أن تنهي آخر نزاع مسلح في القارة مع حركة جيش التحرير الوطني، كما قالت مؤسسة «المدافع عن الشعب» الكولومبية أمس الأول.

وأعلن المحامي العام كارلوس الفونسو نيجريت، أن «311 مواطناً كرسوا حياتهم للقيام بمشاريع اجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان» قد اغتيلوا بين الأول من يناير 2016 و30 يونيو 2018. وتسعى كولومبيا إلى إنهاء النزاع المسلح الأخير في القارة، من خلال التفاوض على السلام مع جيش التحرير الوطني، بعد سنتين على اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك).

وقال الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس إن 160 مسؤولاً يدافعون عن حقوق الإنسان قد اغتيلوا خلال 2016 وحتى مارس 2018، بهجمات منسوبة إلى مختلف المجموعات، وخصوصاً في مناطق المخدرات.

وأوضح نيجريت في تسجيل كشف عنه صحفيون، «ينبغي ألا يُقتل مزيد من الناس لأننا بحاجة إلى السلام والهدوء». ولم يشأ أن يقول من قام بعمليات القتل.

وتشهد كولومبيا نزاعاً مسلحاً شاركت فيه خلال 50 عاماً عصابات مسلحة ومجموعات شبه عسكرية وعملاء للدولة وتجار مخدرات، وأسفر عن قتل وتشريد وفقدان أكثر من 8 ملايين شخص.