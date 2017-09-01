قتيلان بتفجير انتحاري في الجزائر

الجزائر (وكالات)

قتل شرطيان أمس بتفجير انتحاري استهدف مديرية الشرطة في تيارت جنوب غرب الجزائر، في ثاني اعتداء من نوعه ضد الأمن منذ بداية 2017. وقالت «وكالة الأنباء الجزائرية» إن إرهابيا كان يحمل حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملا سلاحا ناريا، إلا أن رد رجال الأمن كان سريعا حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة عليه لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه. لافتة إلى أن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة أدى إلى تجنب حمام من الدم، لا سيما وأن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان. وأضافت أن شرطي حراسة ثانيا قتل متأثرا بجروح أصيب بها في التفجير.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الاعتداء وهو الثاني ضد مقر للشرطة هذا العام إذ تم في فبراير الماضي إحباط هجوم لتنظيم «داعش» ضد مديرية أمن في قسنطينة شرق العاصمة. وقال مسؤول امني سابق «الأمر على الأرجح من فعل عناصر داعش من الجزائريين الذين فروا من الضغط المسلط على هذه المجموعة في ساحات تمركزها ونشاطها».

إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية البحرينية بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن ولاية تيارت. وأكدت وقوف مملكة البحرين إلى جانب الجزائر في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب ودعمها التام لما تتخذه من تدابير لحماية المواطنين والمقيمين وحفظ الأمن، مجددة موقف البحرين الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في العالم أجمع.