6500 أسير فلسطيني في 24 سجناً إسرائيلياً عشية العيد

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن 6500 أسير يقبعون في 24 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف للاحتلال الإسرائيلي عشية حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن حالات الاعتقال منذ بداية العام الجاري كانت غير مسبوقة ومتصاعدة عن الأعوام السابقة حيث وصلت إلى 4000 حالة اعتقال منهم أكثر من 850 حالة في صفوف القاصرين. وأكد أن الأسرى بحاجة إلى حماية دولية نتيجة استهداف حقوقهم الأساسية وعدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية في التعامل معهم.

وأضاف أن حكومة الاحتلال ما زالت تمارس الاعتقال الإداري التعسفي حيث وصل عدد الأسرى الإداريين إلى 500 معتقل بينهم أطفال وأن الجرائم الطبية وعدم تقديم العلاج للأسرى مستمرة ما تسبب في حالة قلق على الأوضاع الصحية لمئات الأسرى المرضى والجرحى والمصابين بأمراض خطيرة.

وشدد على أن حرية الأسرى واحترام كرامتهم الإنسانية وحقوقهم المعيشية هي مبادئ ثابتة وأساسية للشعب الفلسطيني وقيادته وتعتبر المفصل الأساس لأي سلام واستقرار في المنطقة. مبينا أن الوضع الذي يتعرض له الأسرى والضغوط التي تمارس عليهم والإجراءات التعسفية بحقهم وبحق عائلاتهم تعتبر قنبلة إنسانية كبيرة قد تنفجر في أي لحظة.

إلى ذلك، أرجأت الحكومة الإسرائيلية أمس المصادقة على 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة مؤقتا لتجنيب رئيسها بنيامين نتنياهو أي انتقادات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ نهاية الشهر الحالي. لكن مصادر أكدت أن هذه الوحدات الجديدة سيتم تنفيذها وتتوزع بين 700 في «أريئيل» و260 في «تسوبيم شمرون» و97 وحدة «رحاليم» و86 في «مجرون شمرون» و192 في «نغوهوت» جنوب جبل الخليل. وقال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الرؤية المستقبلية تتلخص في أن يكون في الضفة الغربية مليون مستوطن، وأضاف «هناك من يحلم بإقامة دولة فلسطينية وأنا أعدكم لن تكون هناك دولة اسمها فلسطين».

وأوعز وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإخلاء تجمعيّ «سوسيا» جنوب بلدة يطا بالخليل، و»الخان الأحمر» شرق القدس المحتلة، في المنطقة المصنفة «ج»، بدعوى عدم امتلاك سكانهما تراخيص بناء قانونية. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن ليبرمان قوله إن الإخلاء سينتهي خلال الأشهر المقبلة، رغم أن المنطقتين مدعومتان من تنظيمات دولية ومن الاتحاد الأوروبي. لافتاً إلى أنّ العام الجاري شهد أكبر عدد من المباني في المستوطنات منذ 15 سنة والذي تجاوز 3 آلاف و400 وحدة استيطانية.