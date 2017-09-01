ضيوف الرحمن ينفرون بسلام ويرمون جمرة العقبة الكبرى اليوم

عمار يوسف، وكالات (مكة المكرمة)

بيسر وسلام، أدى حجاج بيت الله الحرام أمس الركن الأعظم من فريضة الحج بالوقوف على صعيد عرفات، مكبرين وملبين على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وألسنتهم، على هدف واحد هو توحيد الله العلي القدير وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، حتى نفروا إلى مزدلفة لالتقاط الجمار، استعدادا للتوجه إلى مشعر منى بعد صلاة الفجر لرمي جمرة العقبة الكبرى، ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم من عرفات إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة للمساعدة وتسهيل تحركات القوافل التي اتسمت بالانسيابية سواء باستخدام قطار المشاعر والحافلات، أو من خلال سلوك المشاة المسارات التي خصصت لهم المزودة بجميع احتياجاتهم. فيما شوهدت الطائرات العمودية تحلق فوق الطرق المؤدية إلى مزدلفة تتابع حركة سير مركبات الحجيج والمشاة في نفرتهم.

ووفرت الجهات المعنية بشؤون الحج خدماتها لضيوف الرحمن من المياه والكهرباء والمواد التموينية، كما انتشرت المستشفيات الحديثة ومراكز الرعاية الصحية لخدمتهم والعمل على رعايتهم صحيًا، بعد أن قضوا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.

وأكد وزير الحج والعمرة محمد بن صالح طاهر بنتن، أن أكثر من مليوني حاج، تمكنوا من الوصول إلى صعيد عرفات الطاهر بيسر وسهولة، بتضافر جهود منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وثمن في لقاء تلفزيوني، جهود رجال الأمن في تسيير ما يزيد على 20 ألف حافلة، ومثلها من السيارات الخاصة.