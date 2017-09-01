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300 ألف موظف في خدمة 2.6 مليون حاج والسلطات تبدي ارتياحها للتنظيم والانسيابية

ضيوف الرحمن ينفرون بسلام ويرمون جمرة العقبة الكبرى اليوم
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تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017

عمار يوسف، وكالات (مكة المكرمة)

بيسر وسلام، أدى حجاج بيت الله الحرام أمس الركن الأعظم من فريضة الحج بالوقوف على صعيد عرفات، مكبرين وملبين على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وألسنتهم، على هدف واحد هو توحيد الله العلي القدير وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته، حتى نفروا إلى مزدلفة لالتقاط الجمار، استعدادا للتوجه إلى مشعر منى بعد صلاة الفجر لرمي جمرة العقبة الكبرى، ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم من عرفات إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة للمساعدة وتسهيل تحركات القوافل التي اتسمت بالانسيابية سواء باستخدام قطار المشاعر والحافلات، أو من خلال سلوك المشاة المسارات التي خصصت لهم المزودة بجميع احتياجاتهم. فيما شوهدت الطائرات العمودية تحلق فوق الطرق المؤدية إلى مزدلفة تتابع حركة سير مركبات الحجيج والمشاة في نفرتهم.

ووفرت الجهات المعنية بشؤون الحج خدماتها لضيوف الرحمن من المياه والكهرباء والمواد التموينية، كما انتشرت المستشفيات الحديثة ومراكز الرعاية الصحية لخدمتهم والعمل على رعايتهم صحيًا، بعد أن قضوا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.

وأكد وزير الحج والعمرة محمد بن صالح طاهر بنتن، أن أكثر من مليوني حاج، تمكنوا من الوصول إلى صعيد عرفات الطاهر بيسر وسهولة، بتضافر جهود منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وثمن في لقاء تلفزيوني، جهود رجال الأمن في تسيير ما يزيد على 20 ألف حافلة، ومثلها من السيارات الخاصة.

وأشار إلى أن الحج هذا العام شهد إنشاء أكثر من 12 مشروعًا جديدًا في المشاعر المقدسة لتسهيل أمور الحجاج. ونوه إلى أهمية التقنية في تبسيط الإجراءات وإدارة الحشود الكبيرة التي تتحرك في أوقات محددة إلى أماكن محددة وضيقة من الصعب جداً تركها للعشوائية والقرار الميداني البحت، وقال إن استخدام التقنية يسهم في تيسير أنظمة التتبع للحافلات والحجاج، وبالتالي معرفة الخطوط التي تسير فيها الحافلات في حال تأخرها، كما أن الإسوارة الإلكترونية التي يلبسها الحاج في يده، تساعد على التعرف عليه في حالة ضياعه ومكان سكنه ومعرفة خروجه لرمي الجمرات ووقت سفره، وجميع هذه المعلومات لحماية حقوق الحجاج. ... المزيد
     
 