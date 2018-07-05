بغداد: عملية «مثلث داعش» تطهر 63 قرية وتكبد الإرهابيين خسائر جسيمة

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
تصاعدت العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها القوات العراقية للقضاء على خلايا «داعش» الإرهابية بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، حيث أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية مقتل 20 «داعشياً» واعتقال 30 آخرين بينهم قياديان في التنظيم الإرهابي، إضافة إلى تطهير 63 قرية وتدمير عشرات المضافات والأنفاق ومواقع التدريب، ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة. في الأثناء، تواصلت عمليات إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات بمحافظة كركوك، على الانتهاء، فيما أعلنت المفوضية العليا أن هيئة القضاة المنتدبة للإشراف على العملية التي تشمل 7 محافظات، قررت بدء العد والفرز في كل من نينوى والسليمانية اعتباراً من مساء أمس.
وكشف مصدر من داخل مجلس القضاة المنتدبين الـ9، أن نسبة نتائج العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك مطابقة بنسبة تصل إلى 90% مع النتائج المعلنة. بينما أكد جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أن عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في كركوك تجري بـ«شفافية عالية» رغم تسبب تظاهرات واعتصامات بعرقلة الوصول إلى بعض المراكز في قضاء داقوق، مرجحاً عدم حدوث «تغيير كبير» في النتائج النهائية. بالتوازي، وضع الصدر الراعي لتحالف «سائرون» الحاصل على المركز الأول في النتائج الأولى، أسساً للتحالفات التي ستشكل الحكومة المرتقبة، مشترطاً «النزاهة ونبذ الطائفية» مشدداً على ضرورة عدم السماح بادارة العراق من «خلف الحدود شمالاً أم جنوباً أم شرقاً أم غرباً» على أن يؤول الأمر لـ«سواعد عراقية وطنية خالصة».
|
كما قتلت القوات المشتركة 5 إرهابيين أثناء تطهير مناطق شرق محافظة ديالى المشمولة بعملية «مثلث داعش»، وتدمير 5 سيارات مفخخة كانت معدة لاستهداف مقرات حكومية، إضافة لاعتقال 10 مسلحين كانوا داخل مركز لتدريب مسلحي التنظيم المتشدد بإحدى قرى المنطقة، قاطعة الطريق باتجاه حقول نفط جمبور الشمالي والجنوبي بكركوك لمنع تسلل المتشددين. وأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، اعتقال اثنين من قادة «داعش» في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة، بعملية نوعية شمال شرقي المحافظة.
|
وفيما انطلقت مساء أمس، استناداً لقرار من مجلس القضاة المنتدبين للاشراف على أعمال مفوضية الانتخابات، عمليات العد والفرز اليدوي في محافظتي السليمانية ونينوى، كشف مصدر من داخل المجلس أن نسبة نتائج العد والفرز اليدوي بمحافظة كركوك، مطابقة بنسبة 90% مع النتائج المعلنة. وكانت كتل عربية وتركمانية اتهمت «الاتحاد الوطني الكردستاني» بتزوير نتائج الانتخابات. وأبلغ المصدر موقع «شفق نيوز» العراقي، بالقول: «تم إنجاز عد وفرز قرابة 220 صندوقاً انتخابياً من أصل 520 في محافظة كركوك»، مضيفاً أن إتمام العملية بالكامل في المحافظة قد يستغرق قرابة 3 أيام أخرى. يأتي ذلك في وقت دخل العراق في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام عام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان بانتظار إعادة فرز يدوي لأصوات الانتخابات التشريعية.