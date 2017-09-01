إحباط هجوم لـ«القاعدة» في أبين



تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017 بسام عبدالسلام (عدن) أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً لتنظيم القاعدة الإرهابي على أحد معسكراتها في وسط محافظة أبين، جنوب اليمن. وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن عناصر إرهابية حاولوا التسلل إلى محيط معسكر اللواء 103 المتمركز في منطقة جحين الفاصلة بين مدينتي شقرة ولودر، مضيفاً أن قوة عسكرية تابعة للواء تمكنت من رصد تحركات العناصر الذين شنوا هجوماً بالقذائف على مقر اللواء. وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي لم يخلف أي إصابات في صفوف الجنود في الوقت الذي شنت فيه وحدات من اللواء عمليات تمشيط واسعة للمناطق والجبال المتاخمة للمعسكر.