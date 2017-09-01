مقتل 15 حوثياً بغارات ومعارك

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 15 عنصرا على الأقل وجرح عشرات آخرون من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك متفرقة مع قوات الشرعية في اليمن. وأفادت مصادر عسكرية حكومية وأخرى تابعة للميليشيات باندلاع معارك شرسة في منطقة الهاملي شمال بلدة موزع غربي تعز، موضحة أن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم للميليشيات على مواقع لقوات الجيش الوطني الذي يحاول إحكام سيطرته على غرب تعز بعد أسابيع على تحريره معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي. وأكد مصدر في الجيش الوطني التصدي للهجوم بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات وأسفرت عن مقتل جنديين وثلاثة من الميليشيات. كما قتل 6 متمردين وجرح آخرون ودمرت منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا وآليات عسكرية في ثلاث غارات لطيران «التحالف» دمرت مواقع شمال شرق موزع المتاخمة لمدينة المخا الساحلية. وأصابت غارة جوية هدفاً في منطقة دار ناجي ببلدة الخوخة الساحلية البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة. وقصفت مقاتلات التحالف معسكر الصمع التابع للحرس الجمهوري في بلدة أرحب شمال صنعاء. وذكر موقع الجيش اليمني أن الغارات استهدفت مخازن للأسلحة في المعسكر ما أسفر عن وقوع انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان. وشنت مقاتلات غارات على صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن، حيث استهدفت خمس ضربات مواقع في منطقة الفرع ببلدة كتاف، بينما أصابت غارة سادسة هدفاً في منطقة مران، مقر زعيم المتمردين.

ولقي مسلحون حوثيون مصرعهم أمس، بنيران قوات الشرعية التي أفشلت هجوماً على مواقعها في وادي شواق بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد، في حين قتل ستة حوثيين باشتباكات اندلعت في بلدة ذي ناعم بمحافظة البيضاء.