قمع الأسد يطال صحفياً من «الموالاة»!



تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018 بيروت (وكالات) ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على صحفي موالٍ لرئيس النظام، بتهمة «الإساءة» إلى السياحة، داخل البلاد، علماً أن «الموسم السياحي» في سوريا، لا وجود له، منذ اندلاع النزاع الدامي في مارس 2011. واعتقلت أجهزة أمن النظام الصحفي فهد كنجو الذي يعمل مذيعاً في إذاعة «فرح إف إم»، بعدما تقدّم وزير السياحة بشكوى ضده إثر نشر الأول موضوعاً يتهم فيه رئيس البرلمان، بالطلب من وزير السياحة، منحهم مزيداً من التخفيضات، على مختلف المرافق السياحية، إلى الدرجة التي تمكّنهم من «ترفيه أنفسهم»، دون أن ينفقوا أموالاً مطلقاً، في الفنادق 5 نجوم تملكها الوزارة.