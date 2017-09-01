«الهلال»: أضاحي وكسوة العيد لأهالي عدن وحضرموت ومأرب

عدن (وام)

تواصلت حملة «وصية زايد بأهل اليمن» أمس، بتوزيع فرق هيئة «الهلال الأحمر» الإماراتي احتياجات أسر الشهداء والجرحى من الأضاحي وكسوة العيد في عدن وحضرموت ومأرب.

وقامت الهيئة بتوزيع قسائم أضحية وكسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى في عدن، بالحرم الجامعي لكلية الهندسة في جامعة عدن، بحضور مدير مكتب الهلال الأحمر في عدن محمد الكتبي الذي تحدث عن آلية توزيع قسائم شرائية إلى المراكز التجارية بمعدل قسيمة أضحية وقسيمة كسوة لكل أسرة، من خلال كشوفات أسماء المستفيدين من المصادر الرسمية. وقال: «إن تنفيذ هذه الحملة جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء اليمن في سبيل تحرير بلدهم والحفاظ على هويته وأمنه واستقراره.

وأضاف الكتبي أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي بالغ الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، وهذه الحملة تأتي استمراراً لنهج دولة الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي للشعب اليمني الشقيق، وهي تستهدف إسعاد أبناء وأسر الشهداء والجرحى بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك لإدخال الفرحة على هذه الأسر التي تأثرت كثيراً بفقدان أبنائها في سبيل صون وحدة واستقلال اليمن.

وأعلنت الهيئة عن التعاقد مع مراكز تسوق جديدة في عدن إضافة لمركز العزاني الذي تم التعامل معه منذ بداية الحملة، وذلك لتوفير احتياجات أسر الشهداء والجرحى، وخاصة الملابس. وأوضحت أنها تعاقدت مع المراكز التجارية التالية:«مركز سيتي ماكس - الشيخ عثمان، ومركز الملكة - كريتر، ومركز السعر المنافس - سوق عدن الدولي». ودعت كل المستفيدين الذين تحصلوا على كوبونات إلى التسوق بأي مركز من المراكز التجارية المذكورة. ونوهت إلى أن التسوق مفتوح في هذه المراكز حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وهو يوم اختتام حملة «وصية زايد بأهل اليمن».