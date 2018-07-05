سلوفاكيا تقرر نقل سفارتها إلى القدس

القدس (الاتحاد)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن دولة سلوفاكيا، قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أمس، إن سلوفاكيا وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وفقاً لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، «اندريه دانكو»، أمام الرئيس الإسرائيلي «رؤوبين ريفلين».

وجاء الالتزام السلوفاكي خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي «ميلان شتاخ»، وسفيري «إسرائيل» في البلدين. ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن المسؤول السلوفاكي لم يحدد الموعد المقرر لنقل السفارة إلى القدس.