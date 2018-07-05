عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، بتنسيق مع شرطة الاحتلال، وأوضحت مصادر فلسطينية أن 113 مستوطنًا يهوديًا و21 جندياً، تجولوا في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم، كما أدوا صلواتهم التلمودية قرب «باب الرحمة»؛ قبل خروجهم من «باب السلسلة».

يُشار إلى أنَّ عدد المستوطنين ارتفع، بسبب سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين بجولة اقتحام أخرى عقب الانتهاء من صلاة الظهر ولمدة ساعة.من جانب آخر،اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر أمس، 11 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم وزير الأسرى الأسبق المحرر وصفي قبها.