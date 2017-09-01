مسؤولون أمريكيون يسعون لتقويض ضغوط ترامب على قطر

أبوظبي (الاتحاد)

كشف ستيفان جوركا، المستشار السابق للرئيس الأميركى دونالد ترامب لشؤون الأمن، الذي استقال من منصبه في البيت الأبيض قبل أسبوع، أن بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية يسعون لتقويض الضغط الذي بدأه الرئيس ترامب على قطر للاستجابة لمطالب جيرانها. وأوضح في تعليق له على مقاطعة بعض الدول العربية لقطر بسبب تمويلها للإرهاب في المنطقة، «ظللت أسمع هذا في اللقاءات، في لجنة تنسيق السياسات ومجلس الأمن القومى.. فالكثيرون ذهبوا لقول: لا يمكننا التصعيد، عليك ألا تصعد الأمر»، بينما قال الرئيس ترامب «إن هذا هو الوقت المناسب للبقاء على الضغوط أو حتى زيادة الضغط حتى نرى أخيراً تغييراً كبيراً في سياسات الدوحة نحو تمويل وتوفير الدعم للعناصر المتطرفة في الشرق الأوسط».

وأشاد المستشار السابق بدعوة ترامب خلال خطابه في السعودية، للقادة العرب ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وأشار جوركا إلى أن عملية تطهير تجري داخل البيت الأبيض للتوجه المحافظ الصارم في مكافحة الإرهاب، محذراً من عرقلة جهود الرئيس الأميركي في التصدي للإرهاب والتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان. وأوضح جوركا، في مقابلة مع موقع «واشنطن فري بيكون» الأميركي أن أجندة الرئيس ترامب تم عرقلتها من قبل تيار من البيروقراطيين الحكوميين وبعض المعينين السياسيين المعارضين للسياسات الصارمة في مكافحة الإرهاب واتباع نهج جديد في مواجهة الحرب الاقتصادية الصينية.

وأشار إلى أن المعركة بشأن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، كانت حامية لكنها تراجعت وسط الضغوط السياسية لأنصار الجماعة داخل الوكالات الحكومية والكونجرس والإعلام الأميركي، واصفاً الجماعة الإرهابية بأنها «الجد الأكبر» لجميع الجماعات الإرهابية.