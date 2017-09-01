قرقاش: أزمة قطر ستطول وحلّها إقليمي

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، أن «زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لدولة الإمارات الثلاثاء الماضي، كانت ناجحة»، لافتاً إلى أن «العلاقات الثنائية بين البلدين تصدرت الأجندة ومعها قضايا المنطقة». وقال الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس « إن القناعة متجذرة أن أزمة قطر ستطول وحلّها إقليمي».

وكان لافروف قام بزيارة لأبوظبي استقبله خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض معظم الملفات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي الإطار نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حل أزمة قطر يجب أن يستند إلى التزامات قمة الرياض بالوحدة في مواجهة الإرهاب. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الرئيس ترامب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان أول من أمس الأربعاء وحث «جميع أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي» لإنهاء الأزمة بين الدوحة وعدة دول خليجية بينها السعودية. وأضاف أن ترامب والملك سلمان بحثا خلال الاتصال «ضرورة هزيمة الإرهاب وقطع التمويل عنه ومكافحة الإيديولوجية المتطرفة». وأشار البيان إلى أن ترامب حث خلال الاتصال «جميع الأطراف في الأزمة الخليجية على إيجاد حل دبلوماسي يلتزم بتعهداتهم في قمة الرياض من أجل الحفاظ على الوحدة في مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «الزعيمين تناولا أيضاً التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة» كما أشادا «بقدرة المجتمعات المحلية المتضررة من إعصار هارفي فيما قدم الملك سلمان تعازيه إلى العائلات التي فقدت أحباءها».

من جهة أخرى ، يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه من المقرر أن يجري أمير الكويت خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس المقبل 7 سبتمبر في واشنطن.

وكان أمير الكويت تسلم رسالة خطية من ترامب تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تنمية وتعزيز مسيرة التعاون بينهما في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة. وسلم الرسالة السفير الأميركي لورانس سيلفرمان. ويذكر أن دولة الكويت تقوم بدور الوساطة لحل الأزمة القائمة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من جهة ودولة قطر من جهة أخرى بسبب دعمها للإرهاب. وتحظى الوساطة الكويتية بالدعم والتأييد من المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الخميس عن أسفه لعدم تحرك المجتمع الدولي إزاء الأزمة التي تواجهها قطر حالياً، فيما وصف بأنه اعتراف من جانب قطر بفشل جهودها في تدويل الأزمة. وتابع وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي في بروكسل ««هذا لا يفيد أحداً كونه يشكل سابقة في العالم مع انعدام أي تحرك من المجتمع الدولي» زاعماً أن الدول الأربع تفرض «عقوبات أحادية على دولة من دون مسوغ شرعي».