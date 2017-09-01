قرقاش: أزمة قطر ستطول وحلّها إقليمي

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وكالات)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، أن «زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لدولة الإمارات الثلاثاء الماضي، كانت ناجحة»، لافتاً إلى أن «العلاقات الثنائية بين البلدين تصدرت الأجندة ومعها قضايا المنطقة». وقال الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس « إن القناعة متجذرة أن أزمة قطر ستطول وحلّها إقليمي».
وكان لافروف قام بزيارة لأبوظبي استقبله خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض معظم الملفات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
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من جهة أخرى ، يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه من المقرر أن يجري أمير الكويت خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس المقبل 7 سبتمبر في واشنطن.
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من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الخميس عن أسفه لعدم تحرك المجتمع الدولي إزاء الأزمة التي تواجهها قطر حالياً، فيما وصف بأنه اعتراف من جانب قطر بفشل جهودها في تدويل الأزمة. وتابع وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي في بروكسل ««هذا لا يفيد أحداً كونه يشكل سابقة في العالم مع انعدام أي تحرك من المجتمع الدولي» زاعماً أن الدول الأربع تفرض «عقوبات أحادية على دولة من دون مسوغ شرعي».