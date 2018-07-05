الكويت: خطة أمنية لضبط 120 ألف مخالف لقوانين الإقامة

الكويت (وكالات)

قالت مصادر كويتية مطلعة، إن وزارة الداخلية الكويتية، ستطبق خطة جديدة لملاحقة مخالفي الإقامة في البلاد الذي يصل عددهم إلى 120 ألف مخالف حسب آخر إحصاء رسمي، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، للمخالفين بالمغادرة أو تقنين أوضاعهم، دون أي مساءلة، أو غرامات في أبريل الماضى.

وأضافت المصادر الأمنية، أن وزارة الداخلية الكويتية، تضع ملف مخالفي الإقامة على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه سيتم بدء تنفيذ الخطة الأمنية خلال المرحلة الجارية. وأوضحت أن الخطة تتضمن تكثيف تحريات الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتحديد الأوكار والمناطق التى يتخذها مخالفو الإقامة ملاذا لهم، خاصة في المزارع المنتشرة بالمناطق الحدودية بالكويت، وكذلك المناطق الصناعية، لمداهمتها، وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم أيضا تكثيف التواصل مع الكفلاء، لإحضار جوازات سفر المتغيبين ومخالفي الإقامة، وتحديد الأماكن التى يحتمل وجودهم فيها، بالإضافة إلى حث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن مخالفي الإقامة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات الرسمية في الكويت، قد كشفت عن وجود نحو 120 ألف مخالف لقوانين الإقامة في البلاد، وذلك بعد استفادة 57 ألفا من المهلة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في يناير الماضي، لتقنين أوضاع المخالفين، والتي انتهت فى شهر أبريل الماضي.