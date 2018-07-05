تراجع حركة الملاحة البحرية القادمة إلى موانئ قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تراجعت حركة الملاحة البحرية القادمة إلى موانئ قطر الخمسة (ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء مسيعيد، وميناء الرويس، وميناء حالول) خلال مايو الماضي، مقارنة مع الشهر السابق، والفترة المقابلة من 2017.

ونقل موقع «بوابة العين الإخبارية» عن معطيات تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، أن عدد السفن القادمة إلى ميناء الدوحة تراجع بنسبة 11.1% في مايو، مقارنة مع أبريل. كما تراجعت حمولة السفن القادمة للميناء خلال نفس الفترة، بنسبة 79.2%، بينما تراجعت بنسبة 92.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017. وبلغت حمولة السفن القادمة لميناء الدوحة، نحو 21 ألف طن، مقارنة مع 101 ألف طن في أبريل 2018، و283 ألف طن في الفترة المقابلة من 2017.

وتراجع عدد السفن القادمة إلى ميناء مسيعيد بنسبة 5.8% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي إلى 162 سفينة. وهبطت حمولة السفن القادمة في مايو الماضي، بنسبة 2.5% على أساس شهري و7.2% على أساس سنوي، إلى 2.233 مليون طن. وانسحب التراجع على حركة الملاحة في ميناء حالول خلال مايو الماضي، بنسبة 16.7% على أساس شهري، و44.4% على أساس سنوي إلى 5 سفن فقط.

وتراجعت حركة الملاحة في ميناء حمد في مايو الماضي بنسبة 10.6% على أساس شهري، إلى نحو 169 سفينة وصلت الميناء.