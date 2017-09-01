أضاحي العيد.. الأسعار «معقولة» وإقبال على المحلي

محمد الأمين، محمد صلاح (أبوظبي، رأس الخيمة)

شهد سوق المواشي في مدينة أبوظبي أمس، إقبالاً متزايداً من المتسوّقين لشراء الأضاحي، حيث واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتقديم أعداد كبيرة من المواشي، تراوحت أسعارها من 730 إلى 2200 درهم على حسب حجم الخروف ونوعه.

وتدفقت أعداد كبيرة من المتسوقين إلى سوق الميناء بأبوظبي أمس، مع ساعات الصباح الأولى، حيث لوحظت الأعداد المتزايدة من المشترين الذين يحرصون على انتقاء أفضل الأضاحي، وفقاً للمعايير الشرعية، وكانت أنواع الخراف النعيمي والنجدي والباكستاني على رأس أولويات المضحين، حسب ما أفاد به تجار الماشية من أصحاب الحظائر والموردين.

وقال عدد من أصحاب المواشي: إن السوق شهد حركة شرائية كبيرة، حيث أوردوا أن أسعار الأغنام قد تصل إلى 2200 درهم للأغنام المحلية، وذلك لارتفاع تكلفة تربيتها، وقال الماحي معروف: إن هذه الأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون بسبب قلة الخيارات في غياب استيراد بعض الأغنام كالسوداني مثلاً.

وقال عبيد المزروعي، إن الأسعار بين الغالي والمتوسط، وأشار عادل محمد إلى إنه اشترى مجموعة من الأضاحي «تيس باكستاني» تراوحت أسعارها بين 1000 و2000.